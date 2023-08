Kapolres Way Kanan Polda Lampung Kunjungi Mako Skadron 12 Serbu dan Lanudad Gatot Soebroto 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tingkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo mengunjungi Skadron Udara 12/serbu dan Lanudad Gatot Soebroto.

Kunjungan Kapolres Way Kanan, Polda Lampung dilakukan di Way Tuba, Way Kanan, Kamis (17/8/2023).

Kunjungan ini kali pertama sejak AKBP Pratomo Widodo menjabat sebagai Kapolres Way Kanan.

Kedatangan Kapolres Way Kanan didampingi Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman langsung disambut Komandan Skadron 12/Serbu Letkol Cpn Ferry Eko Saputra, S.I.P dan Komandan Lanudad Gatot Subroto Letkol Cpn Kandek Pratikno.

AKBP Pratomo Widodo sebagai orang baru diawal kepemimpinannya mengaku telah merencanakan untuk berkunjung ke sejumlah tokoh dan instansi lainnya.

“Salah satu tempat yang saya kunjungi hari ini adalah Skadron Udara 12/serbu dan Lanudad Gatot Soebroto Way Tuba. Sebagai orang yang baru di Bumi Ramik Ragom tentunya silahturahmi itu wajib untuk mempererat tali persaudaraan,” imbuhnya.

“Hal ini sebagai bukti nyata soliditas dan sinergitas TNI-Polri baik di dalam kedinasan maupun di luar aktivitas kedinasan bersama-sama dapat memelihara keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang aman dan kondusif,” smabung AKBP Pratomo.

Komandan Skadron 12/Serbu Letkol Cpn Ferry Eko Saputra mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan Kapolres Way Kanan dan Wakil Bupati Way Kanan beserta rombongan. berkesempatan datang di Mako Lanudad Gatot Subroto Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Lanjutnya, selama ini sinergitas Polres Way Kanan bersama TNI sangat baik serta dapat menjunjung dedikasi yang tinggi.

Harapnya ke depan hubungan ini bisa terus terjalin dengan harmonis sehingga dapat mendukung kebijakan Polri khususnya Polres Way Kanan dan juga pembangunan yang di jalankan oleh Pemda. Kabupaten Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)