Progres KNMP Pesawaran Capai 52,61 Persen, Pembangunan Terus Dikebut

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Pesawaran terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga 24 Mei 2026, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai 52,61 persen.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, Zainal Arifin, mengatakan sejumlah tahapan pekerjaan telah dilakukan di lapangan.

Mulai dari pembersihan lahan (land clearing), pemasangan sloof, pemasangan batu belah untuk jalan kawasan, pemasangan stek dan pengecoran, pemasangan tulangan balok, hingga uji geolistrik untuk pembangunan tangki air.

“Progres pembangunan per 24 Mei 2026 sudah mencapai 52,61 persen,” kata Zainal kepada Tribun Lampung, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas nelayan menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Sejumlah fasilitas yang tengah dibangun meliputi dermaga, docking kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), revetment, shelter pendaratan ikan, cold storage, serta pondasi pabrik es portabel.

Namun demikian, Zainal mengakui pelaksanaan pembangunan mengalami deviasi dari target awal.

Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama keterbatasan tenaga kerja (man power) dan pasokan material.

“Pembangunan mengalami deviasi target karena beberapa faktor, seperti kekurangan tenaga kerja dan material,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan pemerintah pusat sejauh ini berjalan intensif dan terkoordinasi dengan baik guna mendukung percepatan pembangunan KNMP.

Ke depan, Dinas Perikanan berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan kecil, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, serta warga sekitar.

“Harapan kami, terbangunnya Kampung Nelayan Merah Putih berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan kecil, pengolah hasil perikanan, dan warga sekitar,” jelasnya.

Selain menyelesaikan pembangunan yang sedang berjalan, tahap berikutnya akan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset di kawasan KNMP.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebagai fasilitas pendukung.

Sementara itu, terkait target penyelesaian, seluruh pembangunan direncanakan rampung secara bersamaan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Hingga kini, belum ada infrastruktur yang selesai sepenuhnya karena seluruh pekerjaan masih dalam tahap pembangunan.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)