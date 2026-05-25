Kapolres Lampung Selatan Rotasi Kapolsek Bakauheni dan Jati Agung

ROTASI - Kepolisian Resor Lampung Selatan kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pergantian sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran. Upacara serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri di Mapolres Lampung Selatan, Senin (25/5/2026).

Ringkasan Berita: Kepolisian Resor Lampung Selatan kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pergantian sejumlah pejabat.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri.

Sertijab berlangsung pada hari Senin (25/5/2026) di Mapolres Lampung Selatan

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Kepolisian Resor Lampung Selatan kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pergantian sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, Senin (25/5/2026) di Mapolres Lampung Selatan.

Rotasi jabatan merupakan tindak lanjut Keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/182/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang mutasi personel di lingkungan Polda Lampung.

Dalam mutasi itu, jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni yang sebelumnya dijabat AKP Ferdo Elfianto kini resmi diserahterimakan kepada Iptu Fransiskus Yepta Terang Ginting.

Sebelumnya, Iptu Fransiskus menjabat sebagai Kaurprodok Spripim Polda Lampung. Sementara AKP Ferdo Elfianto mendapat penugasan baru sebagai Bhayangkara Administrasi Ditreskrimum Polda Lampung.

Baca juga: Polres Lampung Selatan Libatkan Pengelola Tol Atasi Lonjakan Truk di Bakauheni

Selain itu, rotasi juga terjadi di Polsek Jati Agung. Iptu Riski Aulia yang sebelumnya menjabat Kapolsek Jati Agung kini mendapat tugas baru sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Ro SDM Polda Lampung dalam rangka mengikuti pendidikan S2 STIK-PTIK Tahun Anggaran 2026.

Posisi Kapolsek Jati Agung selanjutnya diemban Ipda Muhammad Yani yang sebelumnya bertugas sebagai PS Kanit Satreskrim Polresta Bandar Lampung.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri menegaskan, mutasi di tubuh Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus langkah penyegaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Jabatan adalah bentuk kepercayaan institusi yang harus dijawab dengan kinerja nyata. Saya berharap pejabat yang baru segera menyesuaikan diri, memahami pola kerawanan wilayah, membangun komunikasi dengan anggota dan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan humanis," ujar Toni.

Kapolres juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Lampung Selatan.

Menurutnya, keberhasilan tugas kepolisian tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sinergi bersama masyarakat

Ia pun mengingatkan seluruh personel agar tetap menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap institusi Polri.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )