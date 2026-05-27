Densus 88 dan Pecalang Hindu Amankan Salat Idul Adha di Bandar Lampung

PENGAMANAN - Personel Densus 88 AT Polri bersama Pecalang Hindu Bandar Lampung melakukan pengamanan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Lapangan Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung — Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri melalui Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Lampung bersama Pecalang Hindu Bandar Lampung melakukan pengamanan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026).

Pengamanan dilakukan sebagai bentuk sinergi lintas agama sekaligus implementasi pendekatan persuasif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Katim Pencegahan Satgaswil Lampung Densus 88 AT Polri, Ipda Elang Aryo, mengatakan keterlibatan Pecalang Hindu dalam pengamanan tersebut menjadi simbol kuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Lampung.

“Kegiatan pengamanan swakarsa bersama Pecalang Hindu ini merupakan implementasi strategi soft approach dalam menjaga kondusivitas kamtibmas,” ujar Elang.

Ia menegaskan, Densus 88 AT Polri terus mendorong berbagai inisiatif masyarakat yang mengedepankan nilai toleransi dan moderasi beragama guna memperkuat daya tangkal terhadap paham intoleransi dan radikalisme.

Menurutnya, kolaborasi lintas agama yang terlihat dalam pengamanan Salat Iduladha tersebut menjadi pemandangan yang menyejukkan sekaligus menunjukkan harmonisasi kehidupan masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pengamanan swakarsa serta memantau situasi keamanan di sekitar lokasi ibadah. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi aktif yang telah dibangun sebelumnya antara Satgaswil Lampung dan Pecalang di Kelurahan Labuhan Dalam.

“Lebih dari sekadar menjaga ketertiban fisik, aksi nyata di lapangan ini merupakan bentuk penguatan toleransi dan perwujudan moderasi beragama secara konkret,” kata Elang.

Ia berharap, melalui kerja sama lintas agama tersebut, potensi polarisasi di tengah masyarakat dapat diminimalisasi sekaligus mempersempit ruang berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme di Lampung.

Berkat sinergi yang terjalin, seluruh rangkaian Salat Iduladha di Lapangan Labuhan Dalam berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Inisiatif pengamanan bersama itu pun mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para jemaah yang hadir.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )
























