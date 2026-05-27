KAI Tanjungkarang Salurkan 25 Hewan Kurban saat Idul Adha

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyalurkan 25 hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.

Total, KAI Divre IV Tanjungkarang menyiapkan tiga ekor sapi dan 23 ekor kambing senilai Rp 167 juta.

Manajer Humas PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar jalur dan lingkungan operasional kereta api.

"Momentum Hari Raya Idul Adha menjadi kesempatan bagi KAI untuk berbagi dan mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kami berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima," kata Zaki, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran hewan kurban dilakukan di sejumlah titik di wilayah Divre IV Tanjungkarang, mulai dari lingkungan sekitar kantor divre, depo kereta, hingga masyarakat di sekitar stasiun.

Beberapa wilayah penerima bantuan di antaranya Stasiun Kotabumi, Cempaka, Negeri Agung, Blambangan Pagar, Haji Pemanggilan, Rengas, Gedung Ratu, Tegineneng, Kemelak, Tanjung Raja, Lubuk Batang, Peninjauan, dan Sukamerindu.

Menurut Zaki, kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

"KAI tidak hanya berfokus pada pelayanan transportasi kereta api, tetapi juga terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan," ujarnya.

Selain menyalurkan hewan kurban, Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KAI Divre IV Tanjungkarang juga menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 135,2 juta untuk fasilitas ibadah dan pendidikan.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan maupun renovasi fasilitas umum guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ibadah dan pendidikan keagamaan.

Adapun bantuan CSR tersebut meliputi renovasi dan pembangunan sejumlah musala, masjid, hingga ruang TPA di wilayah operasional Divre IV Tanjungkarang.

Di antaranya bantuan untuk Musala Nurul Islam Bukit Kecil sebesar Rp 9,5 juta, pengecatan dan pembuatan kanopi teras musala Polsek Baturaja Timur Rp 9,1 juta, pembangunan fondasi belakang Masjid Nur Hidayatullah Rp 18,9 juta, renovasi ruang TPA SYAMMA Rp 16,8 juta, renovasi musala Polsek Tanjungkarang Barat Rp 19 juta, pembangunan musala SDN 01 Waytuba Rp 12,7 juta, serta pembangunan Masjid At-Taqwa Kampung Raja Giham sebesar Rp 49 juta.

Zaki menambahkan, program TJSL merupakan komitmen KAI untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Melalui program TJSL, KAI ingin terus hadir dan berkontribusi dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor sosial, keagamaan, dan lingkungan. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," pungkasnya.

