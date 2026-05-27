Idul Adha 2026

Penampakan Sapi Presiden 1,5 Ton di Lampung

SAPI PRESIDEN - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan sapi kurban yang merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sapi jenis limousin berbobot sekitar 1,5 ton itu diserahkan seusai Gubernur Lampung melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026). 

Penampakan sapi jumbo itu membuat warga yang hadir terkagum-kagum.

Penyerahan sapi kurban itu merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk untuk 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung serta pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, bobot sapi bantuan Presiden tahun ini tergolong besar dan tersebar merata di berbagai daerah. 

“Untuk bantuan Presiden, bobot sapi yang disalurkan ke kabupaten/kota rata-rata di atas 1 ton. Hanya di Lampung Utara dan Lampung Timur yang bobotnya di bawah 1 ton, masing-masing sekitar 930 kilogram dan 987 kilogram,” kata Lili.

Ia menjelaskan, sapi kurban untuk tingkat provinsi memiliki bobot lebih dari 1,1 ton. 

Sementara sapi yang sebelumnya diserahkan untuk Kota Bandar Lampung juga memiliki bobot lebih dari 1 ton.

Menurut Lili, seluruh sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari peternak lokal Lampung tanpa ada pasokan dari luar daerah. 

“Semua sapi yang didistribusikan merupakan hasil peternak Lampung, tidak ada yang didatangkan dari luar daerah. Bahkan Lampung juga menyuplai sapi ke luar daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Lampung memiliki banyak peternak yang mampu membudidayakan sapi kategori jumbo dengan bobot di atas 800 kilogram. 

Namun, kata dia, tidak semua peternak dapat memelihara sapi berukuran besar karena membutuhkan perawatan khusus.

“Sapi jumbo ini membutuhkan perawatan khusus dan biasanya ditangani oleh peternak tertentu. Meski begitu, hampir di setiap kabupaten ada, dengan jumlah terbanyak di Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan wilayah Metro,” jelasnya.

Lili menyebutkan, jenis sapi bantuan Presiden cukup beragam, mulai dari limousin, simmental, belgian blue, hingga persilangan sapi lokal seperti PO dan brahman.

Di sisi lain, momentum Idul Adha 2026 juga membawa dampak positif bagi para peternak karena harga sapi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. 

Sumber: Tribun Lampung
