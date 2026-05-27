Idul Adha 1447 H, Polres Lampung Tengah Sembelih 11 Sapi dan 1 Kambing Kurban

KURBAN - Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon saat menghadiri kegiatan penotongan hewan kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M, Rabu (27/5/2026).

Ringkasan Berita: Polres Lampung Tengah menggelar penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 H/2026 M pada Rabu, 27 Mei 2026.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan dengan gema takbir mengiringi acara.

Idul Adha dimaknai sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian sosial keluarga besar Polres.

Tribunlampung.co.d, Lampung Tengah - Gema takbir berkumandang mengiringi suasana khidmat dan penuh kebersamaan di lingkungan Polres Lampung Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, jajaran Polres Lampung Tengah menggelar penyembelihan hewan kurban pada Rabu (27/5/2026).

Momentum Idul Adha tahun ini dimaknai secara mendalam oleh keluarga besar Polres Lampung Tengah sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian sosial. Sebanyak 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih di Lapangan Tembak Wicaksana Laghawa Mapolres setempat.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, mengatakan Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama.

“Hari Raya Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Semoga hewan kurban yang disalurkan dapat bermanfaat serta menjadi wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat,” ujar AKBP Charles.

Ia menegaskan, seluruh daging kurban akan disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun penerima daging kurban meliputi masyarakat di sekitar Mapolres, kaum duafa, warakawuri (janda anggota Polri), anak yatim piatu, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri), serta dai kamtibmas.

Rangkaian perayaan Idul Adha di Mapolres Lampung Tengah telah dimulai sejak pagi hari. Sekira pukul 06.30 WIB, keluarga besar Polres Lampung Tengah melaksanakan Sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Jabal Rahmah Mapolres setempat.

Salat Id berlangsung khusyuk dengan dipimpin Ustad Gus Arif Abdillah selaku imam sekaligus khatib. Dalam khotbahnya, ia mengingatkan pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian antarsesama sebagai esensi perayaan Idul Adha.

Usai salat, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal dan makan bersama di Lapangan Apel Polres Lampung Tengah. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sebelum seluruh personel bergeser ke lokasi penyembelihan hewan kurban.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)