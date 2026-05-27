Sapi Kurban di Bandar Lampung Patah Pinggang Gara-gara Terperosok ke Lubang

EVAKUASI - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar membantu mengevakuasi sapi Bali seberat 487 kilogram yang masuk ke dalam galian tanah kedalaman sekitar 1 meter di wilayah Kelurahan Gulak-Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).

Ringkasan Berita: Sapi kurban alami patah pinggang setelah terperosok ke dalam lubang galian.

Lantaran kondisinya semakin memburuk akhirnya dilakukan penyembelihan secara darurat.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( Damkarmat) Kota Bandar Lampung, Anthoni Irawan mengatakan, pihaknya mengevakuasi sapi yang masuk ke dalam lubang galian.

Upaya evakuasi tersebut dilakukan setelah Damkarmat mendapat laporan dari pemilik hewan kurban sapi.

"Kami menerima laporan pada pukul 18.06 WIB. Sapi diketahui milik Ahmad Nurcholis (47), seorang guru yang tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 52, Kelurahan Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara," ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Menurut Anthoni, sapi kurban itu dilaporkan tercebur ke dalam galian tanah sedalam sekitar satu meter.

Petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi setelah menerima laporan.

Namun saat proses penanganan berlangsung, kondisi sapi terus melemah hingga mengalami patah pinggang akibat terjatuh ke dalam lubang galian.

Pemilik akhirnya memutuskan melakukan penyembelihan sapi kurban di dalam lubang galian karena kondisi hewan semakin memburuk.

Penyembelihan darurat itu dengan bantuan Tim Rescue Damkarmat Kota Bandar Lampung. Proses evakuasi dan penanganan selesai sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam operasi tersebut, Damkarmat Kota Bandar Lampung mengerahkan satu unit mobil pick-up rescue beserta enam personel.

Petugas juga menggunakan peralatan vertical rescue dan tripod untuk membantu proses penanganan di lokasi.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )