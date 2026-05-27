Muhammadiyah Lampung Tengah Sembelih 804 Hewan Kurban, Distribusi Melibatkan 28 PCM

KURBAN - Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Lampung Tengah, Eko Yuono (Kiri) usai melaksanakan salat id dan penyembelihan hewan kurban di wilayah setempat, Rabu (2705/2026).

Ringkasan Berita: PDM Muhammadiyah Lampung Tengah menyembelih 804 hewan kurban Iduladha 1447 H (482 sapi, 322 kambing).

Penyembelihan dan distribusi dikoordinasikan 28 PCM di seluruh Lampung Tengah.

Ketua PDM Sumaidi menyebut antusiasme warga sangat tinggi.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lampung Tengah menyembelih sebanyak 804 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Jumlah tersebut terdiri atas 482 ekor sapi dan 322 ekor kambing.

Seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dikoordinasikan oleh 28 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang tersebar di berbagai wilayah Lampung Tengah.

Ketua PDM Lampung Tengah, Sumaidi, mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan tingginya antusiasme warga Muhammadiyah dan masyarakat.

“Penyembelihan yang dilakukan secara serentak di 28 PCM ini menunjukkan antusiasme warga serta komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan ibadah yang tertib dan terkoordinasi,” kata Sumaidi usai Salat Id di Lapangan Prosida, Bandar Jaya Barat, Rabu (27/5/2026).

Ia menambahkan, sebaran lokasi penyembelihan di berbagai wilayah dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah distribusi daging kurban agar tepat sasaran.

Selain pelaksanaan kurban, Muhammadiyah Lampung Tengah juga menyoroti rencana pengelolaan ibadah haji, khususnya terkait pelaksanaan dam bagi jemaah haji.

Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Lampung Tengah, Eko Yuono, mengatakan terdapat peluang pelaksanaan dam jemaah haji Muhammadiyah dilakukan di Indonesia mulai tahun depan, sesuai Fatwa Muhammadiyah.

“Insyaallah tahun depan dam para jemaah haji Muhammadiyah bisa disembelih di Indonesia sesuai Fatwa Muhammadiyah,” ujar Eko.

Ia menyebut, PDM Lampung Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk juru sembelih bersertifikasi, untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar syariat dan kesehatan hewan.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)