Winarti: Momentum Idul Adha Perkuat Kepedulian dan Gotong Royong

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - DPD PDIP Lampung menyembelih 14 ekor hewan kurban yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 3 ekor kambing dalam momentum hari raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kantor DPD PDIP Lampung, Rabu (27/5/2026).

Ketua DPD PDIP Lampung Winarti bersama jajaran pengurus, anggota Fraksi PDIP, serta kader partai turut hadir langsung dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut.

Winarti mengatakan, kegiatan kurban menjadi bentuk keteladanan atas nilai keikhlasan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS.

Ia menyebut, semangat berkurban juga menjadi pengingat bagi kader PDIP untuk terus istiqamah bekerja demi kepentingan rakyat.

“Hari ini kita menyembelih 11 sapi dan 3 kambing. Ini menjadi salah satu ikhtiar dan bentuk keteladanan Nabi Ibrahim sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT,” ujar Winarti.

Menurutnya, Idul Adha bukan sekadar seremoni keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian sosial dan gotong royong di tengah masyarakat.

“Harapannya kita bisa berbagi kepada masyarakat, teman-teman nelayan, ojek, dan masyarakat yang membutuhkan. Semangatnya adalah kebersamaan dan kepedulian,” katanya.

Winarti juga menegaskan, kader PDIP tetap mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menyebut, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seluruh kader diminta menjaga kondusivitas daerah dan terus hadir di tengah masyarakat.

“Kalau program pemerintah bagus dan prorakyat, tentu kita dukung sepenuhnya. Tetapi PDIP juga tetap memberikan kritik yang membangun sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Winarti juga menyampaikan doa dan harapan agar Megawati selalu diberi kesehatan serta terus mampu memberikan solusi bagi bangsa, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih penuh tantangan.

Ia mengungkapkan, kader PDIP di Lampung saat ini juga terus didorong untuk memperkuat sektor ketahanan pangan melalui pembinaan petani, budi daya ikan, hingga pengembangan pertanian jagung dan padi di sejumlah daerah.

“Dalam waktu dekat kita akan panen ikan, panen jagung, dan panen padi. Ini bentuk nyata kader PDIP hadir membantu rakyat dan mendukung ketahanan pangan,” ucapnya.

Sekretaris DPD PDIP Lampung Palgunadi mengatakan, momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi dan gotong royong di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

“PDIP ingin terus hadir di tengah masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat Lampung,” kata Palgunadi.