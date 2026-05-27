Kapolres Lampung Timur: Idul Adha Momen Berbagi Kebahagiaan

PENYEMBELIHAN KURBAN - Proses pemotongan sapi kurban di halaman Mapolres Lampung Timur, Rabu (27/5/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Lampung Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa tujuh ekor sapi dan empat ekor kambing, Rabu, 27 Mei 2026.

Daging kurban tersebut dibagikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi di momentum Idul Adha.

Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati mengatakan, pelaksanaan kurban ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

"Momentum Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dengan masyarakat serta memperkuat tali silaturahmi," ujar Heti.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan kurban di Polres Lampung Timur dapat berjalan dengan lancar.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang tecermin dalam pelaksanaan kurban diharapkan mampu semakin mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Timur.

"Semoga nantinya sinergi Polri dan masyarakat semakin bagi khususnya menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Lampung Timur," kata Kapolres.

