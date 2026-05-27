Kapolres Pringsewu: Idul Adha Jadi momen Berbagi dan Pererat Kebersamaan

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Polres Pringsewu menyembelih hewan kurban, Rabu (27/5/2026.

Tahun ini, total sebanyak 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing disembelih di lingkungan Mapolres Pringsewu.

Proses pemotongan dilakukan secara gotong royong oleh personel kepolisian dan panitia kurban.

Kapolres Pringsewu AKBP M Yunus Saputra mengatakan, Idul Adha menjadi momen untuk saling berbagi dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat.

“Alhamdulillah tahun ini masih bisa berbagi lewat kurban. Mudah-mudahan daging yang dibagikan bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama warga yang membutuhkan dan pondok pesantren,” kata Yunus.

Ia menyebut, kegiatan kurban di lingkungan Polres juga rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Setelah proses penyembelihan selesai, daging kurban kemudian dikemas dan didistribusikan kepada pondok pesantren, masyarakat sekitar, serta sejumlah warga yang dinilai berhak menerima.

Kegiatan kurban ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan humanis antara kepolisian dan masyarakat, tidak hanya dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial dan keagamaan.

Sejumlah warga terlihat antusias menerima pembagian daging kurban yang dilakukan langsung oleh personel kepolisian.

