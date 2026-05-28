Golkar Lampung Gunakan Sapi Lokal untuk Kurban, Dukung Peternak Daerah

KURBAN - Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Lampung saat berkurban di kantor DPD, Kamis (28/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menyembelih total 65 hewan kurban pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Jumat (29/5/2026).

Puluhan hewan kurban tersebut terdiri dari 54 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang berasal dari kader, pengurus, anggota legislatif hingga simpatisan Partai Golkar se-Provinsi Lampung.

Kegiatan pemotongan hewan kurban dipusatkan di Kantor DPD Partai Golkar Lampung dan dihadiri langsung Ketua DPD Golkar Lampung Hanan A Rozak, Ketua Harian Riza Mirhadi, Sekretaris Aprozi Alam, Bendahara Tony Eka Candra, Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Supriyadi Hamzah serta jajaran pengurus lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Hanan A Rozak bersama Aprozi Alam turut memotong langsung sapi kurban.

Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A Rozak mengatakan, ibadah kurban bukan hanya agenda tahunan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial Partai Golkar kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, gotong royong dan kebersamaan yang harus terus dijaga oleh seluruh kader partai.

"Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan penyaluran hewan kurban ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan antara kader Golkar dan masyarakat," kata Hanan.

Anggota DPR RI tersebut menjelaskan, makna kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga simbol ketakwaan dan kepedulian sosial kepada sesama.

"Hewan kurban memiliki makna berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang membutuhkan agar semua dapat merasakan keberkahan Hari Raya Iduladha," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPD Partai Golkar Lampung yang juga Ketua Pelaksanaan Kurban Golkar Lampung, Yuhadi mengatakan, jumlah hewan kurban yang dipotong di Kantor DPD Golkar Lampung terdiri dari 12 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

Namun secara keseluruhan, total hewan kurban Partai Golkar di Provinsi Lampung mencapai 65 ekor yang terdiri dari 54 sapi dan 11 kambing.

"Salah satu sapi kurban berasal dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta keluarga. Ada juga dari Pak Gubernur Lampung, Ibu Wali Kota dan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga seluruh kurban diterima Allah SWT," kata Yuhadi.

Ia menjelaskan, daging kurban nantinya dibagikan kepada kaum dhuafa, kader partai, organisasi masyarakat serta warga sekitar yang membutuhkan.

Menurut Yuhadi, mayoritas hewan kurban yang disembelih merupakan sapi lokal sebagai bentuk dukungan terhadap peternak daerah.

"Kita sengaja membeli sapi lokal sebagai bentuk kepedulian kepada peternak di Lampung. Semua sapi yang dipotong merupakan sapi lokal," ujarnya.

Diketahui, hewan kurban Partai Golkar Lampung berasal dari anggota Fraksi Golkar DPR RI, Fraksi Golkar DPRD Lampung, pengurus partai, kader hingga simpatisan Partai Golkar di Provinsi Lampung.

