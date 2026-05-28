Idul Adha 2026
Polres Pringsewu Semarakkan Idul Adha dengan 2 Sapi dan 7 Kambing Kurban
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Polres Pringsewu menyemarakkan Idul Adha dengan menyembelih 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing, Rabu (27/5/2026), di lingkungan Mapolres.
Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra dan sejumlah sohibul kurban, kemudian dipotong secara gotong royong oleh personel kepolisian bersama panitia.
“Idul Adha menjadi momentum berbagi sekaligus menumbuhkan kebersamaan dengan masyarakat,” ujar AKBP Yunus.
Ia menambahkan bahwa kegiatan tahunan ini selain sebagai ungkapan syukur juga menjadi sarana membangun hubungan humanis dengan warga.
Setelah pemotongan selesai, daging kurban dikemas dan dibagikan ke pondok pesantren, warga sekitar, dan keluarga kurang mampu yang berhak menerima.
Suasana hangat terlihat saat warga antusias menerima daging, yang langsung diserahkan oleh personel kepolisian.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepedulian sosial, tetapi juga memperkuat citra positif kepolisian di mata masyarakat, melalui perpaduan antara tugas profesional dan aksi kemanusiaan.
(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)
