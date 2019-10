Pasang Foto Seksi di MiChat, PSK Online di Lampung Cantumkan Kode Khusus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Praktik prostitusi online semakin marak di Provinsi Lampung.

Para pekerja seks memanfaatkan aplikasi media sosial MiChat untuk menjalankan aksinya.

Para PSK ini secara terang-terangan menjajakan diri.

Selain memasang foto profil berbusana seksi atau bergaya vulgar, mereka pun mencantumkan kode khusus jika bisa "dipakai".

Kode tersebut seperti, BO (booking order), DP (down payment) dulu, COD Langsung, No PHP, No Pance, dan lainnya.

Wartawan Tribun menelusuri praktik prostitusi online ini dengan melakukan penyamaran guna menggali informasi dari sejumlah PSK.

Polda Lampung sendiri menyatakan praktik prostitusi online jelas melanggar peraturan.

Para pelaku bisa dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Untuk menelusuri prostitusi online ini, awalnya wartawan Tribun mengunduh aplikasi tersebut.

Kemudian memilih beberapa perempuan muda berbusana seksi yang mencantumkan kode BO serta COD Langsung.