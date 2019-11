Penerimaan Polri 2020, Polisi di Way Kanan Beri Latihan Calon Pendaftar Polisi 

TRIBUNLAMPUNG.Co.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bag Sumda Polres Way Kanan memberikan pembinaan dan pelatihan kesamaptaan peserta calon anggota Polri Tahun 2020 di lapangan apel Polres Way Kanan. Selasa (19/11).

Kabagsumda Polres Way Kanan Kompol Martaudin didampingi Staf Bagsumda Bripda Albertus Suwarno memberikan pelatihan kepada 75 orang dari kalangan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Way Kanan untuk mengikuti tes kesamaptaan jasmani.

Meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up dan shuttle run serta pemeriksaan kesehatan peserta meliputi pemeriksaan mata, tinggi badan, berat badan dan tensi.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kabagsumda Polres Way Kanan Kompol Martaudin menuturkan kegiatan ini salah satu wujud terobosan kreatif Bagian Sumber Daya Polres Way Kanan guna menjaring animo dari kalangan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Way Kanan dalam rangka Rekrutmen Polri TA 2020 untuk semua jenjang pendidikan kedinasan Polri.

• Polres Way Kanan Jaring Animo Penerimaan Polri 2020 di SMAN 1 Way Tuba

Setiap peserta dilatih untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri sebagai gambaran awal tentang bagaimana proses seleksi yang akan dilaksanakan nantinya sehingga terbiasa dan terlatih.

Para peserta sangatlah antusias mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Bagsumda Polres Way Kanan, mudah-mudahan dapat lulus mengikuti seleksi Pendidikan Polri dan menjadi anggota Polri seperti yang telah di cita-citakan,” Ungkap Kompol Martaudin. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)