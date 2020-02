XL Axiata Melalui Axis, Ajak Mahasiswa Bersiap untuk Memasuki Dunia Kerja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui brand Axis kembali menggelar Program “Pop Up Campus” dengan mengangkat tema "Be the Future Starter with Axis".

Melalui program ini menurut Head Of Sales XL Axiata Lampung Bengkulu Sumsel Outer Saroso Dwi Pangga saat ditemui Tribun Lampung, Kamis (27/2/2020) di GSG Unila mengatakan harus bersiap mahasiswa itu untuk memasuki dunia kerja.

"Jadi yang hadir menjadi peserta ada sebanyak 2.000an mahasiswa Universitas Lampung (Unila) mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini," katanya.

Pihaknya sengaja menghadirkan sejumlah figur profesional muda, pengusaha, termasuk juga dari kalangan akademisi guna membagikan pengetahuan dan informasi.

Selain itu juga pengalaman yang didapat menjadi referensi para peserta untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka ke depannya.

Ditambahkan oleh Group Head XL Axiata West Region Desy Sari Dewi mengatakan diharapkan mahasiswa mempersiapkan diri menjelang kelulusan itu sangat penting bagi mahasiswa.

Jadi mahasiswa itu begitu lulus langsung bingung harus ngapain. Apakah akan bekerja sebagai profesional atau buka bisnis sendiri, atau jadi pekerja sosial.

Mereka bingung karena memang tidak menyiapkan diri sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena memang tidak banyak saluran informasi yang menyediakan panduan untuk bersiap diri.

Melalui acara Pop Up Campus ini, Axis berusaha membantu mereka agar tidak bingung lagi dan mengerti apa yang harus dilakukan sebelum lulus.

Beberapa seminar dengan topik menarik bisa mahasiswa dapatkan pada acara ini, seperti antara lain ”Kerja Dibayar Mahal atau Kerja Nyaman?” dengan pembicara Ahmad Hamzah, Service Operation PT XL Axiata, Tbk,