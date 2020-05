Harga Cabai hingga Bawang Turun Akibat Corona, Pedagang: Tapi yang Beli Sedikit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pandemi Corona membuat penjualan di pasar tradisional sepi.

Akibatnya sejumlah harga bahan kebutuhan pokok mengalami penurunan.

Pedagang Pasar Smep Narti mengatakan, harga yang mengalami penurunan diantaranya cabai merah dari Rp 40 ribu menjadi Rp 20 ribu per kg, cabai hijau dari Rp 35 ribu menjadi Rp 20 ribu per kg, dan cabai rawit dari Rp 45 ribu menjadi Rp 30 ribu per kg

"Penurunan harga yang paling drastis adalah bawang bombay. Dari Rp 120 ribu menjadi Rp 35 ribu per kg. Sedangkan untuk wortel dan tomat tetap Rp 12 ribu per kg," ujar Narti.

Namun menurut Narti meski harga turun, tidak pengaruh dengan penjualan.

Tetap saja penjualan sepi.

Ada juga pembeli yang tidak jadi membeli setelah mengetahui harganya.

Senada pedagang Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Satiyem juga mengatakan demikian.

Harga bahan pokok mengalami penurunan.

Diantaranya cabai merah dari Rp 20 ribu menjadi Rp 18 ribu per kg, dan cabai hijau dari Rp 17 ribu menjadi Rp 15 ribu per kg.