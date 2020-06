VIDEO Demi Penuhi Permintaan Mendiang Sang Ayah, Nikita Willy Ubah Penampilan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Nikita Willy belakangan ini terlihat berpenampilan berbeda.

Ia kini tampak lebih sering mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh serta hijab di kepalanya.

Dalam acara talk show Okay Bos Trans7 yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Vicky Prasetyo, Nikita Willy membeberkan alasannya mengubah penampilan.

Pemilik nama lengkap Nikita Purnama Willy ini mengaku, ia ingin menjalankan permintaan mendiang ayahnya, Henry Willy.

Semasa hidup, sang ayah sering mengatakan pada Nikita Willy untuk tidak memakai pakaian terbuka lagi.

"Sebelum papaku meninggal, papaku bilang 'enggak boleh pakai baju terbuka lagi', makanya aku kayak change my look gitu for him," ungkap Nikita Willy dalam video yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (9/6/2020).

Sang ayah yang wafat pada Rabu (6/5/2020) juga meminta Nikita Willy untuk tidak berpacaran lagi.

Memenuhi permintaan mendiang Henry Willy tersebut, aktris kelahiran Jakarta, 29 Juni 1994 ini kemudian memutuskan hubungan dengan kekasihnya, Indra Priawan Djokosoetono.

Ia kini mengaku sudah tidak mempunyai status hubungan cinta dengan siapapun.

"Jadi kan karena amanah papaku tidak boleh pacaran, sekarang aku tidak ada status dengan siapapun."