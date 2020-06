VIDEO Harvey Moeis Menangis saat Dipaksa Sandra Dewi Bilang 'I Love You'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kehidupan Sandra Dewi layaknya permaisuri dari negeri dongeng memang selalu jadi dambaan.

Tak hanya itu, rumah tangga Sandra Dewi juga jauh dari gosip miring.

Ia dan suaminya, Harvey Moeis malah kerap mengunggah momen mesra dan romantis bersama anak-anaknya.

Selain itu, tubuh ideal Sandra Dewi yang masih langsing meskipun miliki dua anak pun menjadi dambaan semua perempuan.

Diketahui Sandra Dewi pun kini hidup mewah bahkan mampu memboyong permainan di sebuah wahana ke rumahnya demi sang anak betah di rumah.

Bahkan putra sulungnya bukan hanya dibelikan mobil pribadi oleh Harvey Moeis, melainkan sebuah jet pribadi.

Di samping itu semua ternyata Harvey Moeis sempat dibuat menangis saat dipaksa melakukan suatu hal oleh sahabatnya.

Pasalnya Harvey tak pernah melakukannya sama sekali sebelumnya kepada Sandra Dewi.

"Jadi suami gue itu gak pernah bilang I love you sampai nikah gak pernah bilang I love you di (gereja) Katedral pun gak pernah bilang I love you," ujar Sandra Dewi pada tayangan Youtube GTV - Entertainment.

Tentu saja sahabat Sandra Dewi mengetahui hal itu dan langsung menguji Harvey Moeis.