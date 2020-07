Artis Nikita Willy Dilamar Indra Priawan, Sahabat Merasa Lega 

TRIBUNLAMPUNGCO.ID - Nikita Willy mengabarkan kabar bahagia setelah sebelumnya ia mengaku sudah putus dari sang kekasih, Indra Priawan Djokosoetono.

Melalui sebuah unggahan di Instagramnya, Selasa (30/6/2020), Nikita mengabarkan bahwa dirinya dilamar oleh Indra.

Lamaran tersebut juga digelar tepat saat ulang tahun Niki beberapa waktu lalu.

Beberapa sahabat dan kerabat Niki pun turut berbahagia akan momen ini.

Mereka pun sempat mengaku gatal ingin mengunggah foto-foto momen hari bahagia Niki dan Indra.

• VIDEO Nikita Willy Pamer Cincin di Jari Manis Tangan Kiri

• Terbukti Bunuh Suami, Zuraida Hanum Nangis Divonis Hukuman Mati

• Artis Laudya Cynthia Bella Akhirnya Akui Cerai dari Engku Emran

• Demi Lamar ke Tamara Bleszynski, Hotman Paris Kirim Lamborghini ke Bali

Namun sempat dilarang oleh Niki yang sepertinya menunggu waktu yang tepat untuk mengabarkannya sendiri.

Seorang sahabat Niki, Bella Bhakty, mengungkapkan kebahagiaannya atas perjalanan yang dilalui oleh Niki.

Today, I swear it was a magical day for her..

11 years of knowing her, if you see how happy and full tears and joy I was..

thats because of how much I’m so happy for you Nikita.

All of misunderstanding I want everyone to know and to read this..