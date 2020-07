VIDEO Ardi Bakrie Pamer Makan Malam Mewah Bareng Orangtua, Keberadaan Nia Ramadhani Dipertanyakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ardi Bakrie belum lama ini mengunggah potret makan malam mewah bersama keluarganya.

Well, makan malam di sebuah rooftop restoran itu menunjukkan Ardi Bakrie bersama Ibu, Ayah, dan dua saudaranya.

Dibalut kemeja putih, Ardi Bakrie tampak tersenyum sambil memeluk kakak perempuannya.

"Great dinner with just the 5 of us," tulis Ardi Bakrie dalam unggahannya.

Rupanya, makan malam tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti Bakrie.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Tak melihat sosok Nia Ramadhani, Netizen pun menanyakan presensi dari istri Ardi Bakrie tersebut.

Pasalnya, Nia Ramadhani biasanya selalu menemani sosok sang suami dalam acara-acara keluarga seperti itu.

Netizen pun menanyakan di mana sosok Nia Ramadhani di kolom komentar Ardi Bakrie.

"Tumben gak sama Nia juga dinner-nya," tulis @misscahyani.

"Kak Nia kok nggak diajak sih pak? Kan seru liat Instastory-nya kalo diajak pasti bikin story terus. Sehat-sehat semua Bakrie family," timpal @irmalia_dn.

"Kenapa nggak sama tante Nia?" tulis @hannyjunayd.

Well bagaimana menurutmu?

