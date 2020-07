Bupati Way Kanan Raden Adipati Beri Umrah Gratis untuk Dessy Arisca Bhabinkamtibmas Terbaik

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, memberikan hadiah umrah gratis kepada Briptu Dessy Arisca, polwan yang bertugas di Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan, sebagai Bhabinkamtibmas terbaik se-Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, memberikan penghargaan berupa umrah gratis kepada Briptu Dessy Arisca, polwan yang bertugas di Polsek Pakuan Ratu, Polres Way Kanan.

Pemberian umrah gratis kepada Briptu Dessy Arisca terkait dengan prestasinya sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas terbaik se-Way Kanan.

"Menjadi sebuah kebangaan bagi saya untuk bisa menyerahkannya langsung tepat di Hari Bhayangkara ke-74. Jaya terus untuk Polri," demikian dikatakan Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, melalui akun Instagramnya, @raden_adipati_surya, Sabtu (4/7/2020).

Penghargaan untuk Briptu Dessy Arisca diberikan pada acara peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 yang dirangkaikan dengan syukuran melalui pemotongan tumpeng di Koridor Mako Polres Polres Waykanan, Rabu (1/7/2020) lalu.

Acara syukuran dihadiri sekain Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, juga hadir Dandim 0427 Letkol Czi Komara, Forkompinda, Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, dan para Kapolsek Jajaran dan anggota Polres setempat.

Kapolres Manurung Binsar mengatakan, berbagai rangkaian kegiatan telah dilakukan untuk memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara antara lain bakti sosial, pengiriman paket berupa sembako kepada purnawirawan dan warakawuri dan juga kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, bersih-bersih kampung dan tempat ibadah, serta menggelar rapid test di Polres Way Kanan.

Kapolres AKBP binsar Manurung juga memberikan penghargaan kepada Briptu Dessy Arisca, Bhabinkamtibmas Polsek Pakuan Ratu Polres Waykanan, atas prestasinya sebagai Bhabinkamtibmas teladan penggerak revolusi mental dan tertib sosial di ruang publik.

“Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap personel yang berprestasi sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu untuk personil Polri lainnya agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya,” kata Kapolres Binsar.

Tingkat Polda Lampung

Sementara itu, untuk tingkat Polda Lampung, terpilih sebagai Bhabinkamtibmas terbaik adalah Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Rusdiansya.

Rusdi baru saja naik pangkat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-74, Rabu (1/7/2020) lalu.