TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Proses hukum berlanjut, TH oknum dosen yang mengaku perwira TNI diserahkan ke Polresta Bandar Lampung.

Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 043/Gatam Mayor Inf Joko Warsito mengatakan karena yang bersangkutan merupakan orang sipil maka dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum.

"Kami laksanakan penyerahan atas tindakan penipuan yang diduga mengaku seorang TNI berpangkat Letnan Kolonel kami serahkan ke Polresta Bandar Lampung bersama juga barang bukti yang ada," katanya, Jumat 24 Juli 2020.

Adapun barang bukti yang diamankan dan diserahkan ke Polresta Bandar Lampung yakni 1 unit kendaraan Jeep CJ-7 nopol BE 1480 YX, 1 pasang Plat Dinas TNI AD, Noreg. 82148-00, 1 buah kunci remot mobil Jeep CJ-7.

2 unit senjata air softgun, 1 buah tas punggung warna hijau, 2 buah Stempel warna, 1 unit HP Vico, 1 unit HP Nokia, 1 unit HT merk weierwei, 1 buah Gunting, 1 buah Sim A an. TH pekerjaan anggota TNI, 1 buah Sim C an TH pekarjaan anggota TNI, 1 buah KTA Gartab I/Jakarta an TR.

Joko menambahkan, TH disangkakan telah melanggar pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara.

Mengaku Dinas di BAIS TNI

Tak hanya mengaku sebagai Anggota Perwira TNI, TH juga mengaku bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.