Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya. Bupati Way Kanan Pastikan Sudah Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Kantor Pemkab.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Adanya kasus positif Covid-19 di area perkantoran di Way Kanan, membuat Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menginstruksikan untuk lakukan penyemprotan disinfektan.

Raden Adipati Surya memastikan, pihaknya juga sudah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor Pemkab Way Kanan.

“Sudah kami semprot cairan disinfektan kantor Pemkab Way Kanan,” kata Raden Adipati, Senin (10/8/2020).

Sebelumnya, Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Way Kanan Anang R, membenarkan jika P7 atau pasien 7 yang tidak lain adalah Wakil Bupati Way Kanan (Edward Anthony), usia 62 tahun alamat Way Kanan, terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain itu, kata Raden Adipati, tim gugus tugas sudah melakukan tracking terhadap pasien kontak erat dengan P7 (wabup) sebanyak 22 orang dan dilakukan pengambilan PCR swab pertama didapatkan hasil positif Covid-19 sebanyak 6 orang dalam keadaan sehat.

“Untuk mempercepat pemulihan, walaupun tidak ada gejala, maka dilakukaan isolasi dan perawatan di rumah sakit pemerintah,” jelas Raden Adipati.

Dirawat di RSUDAM

Juru Bicara Satgas Covid-19 Lampung dr Reihana membenarkan adanya pejabat asal Way Kanan yang positif Covid-19.

"Saat ini pejabat bernomor 310 ini telah mendapatkan perawatan di RSUDAM dengan keluhan sesak napas," kata Reihana saat menggelar konferensi pers di Posko Covid-19 Provinsi Lampung di ruang Abung Pemprov Lampung, Senin (10/8/2020).