Libur Panjang, Slanik Waterpark Lampung Selatan Beri Promo Beli 5 Gratis 2 Tiket Permainan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id M Hardiansyah Kusuma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober 2020 hingga 1 November 2020 taman wisata air Slanik Waterpark, Lampung Selatan, memberikan promo spesial.

Promo tersebut berupa gratis dua tiket permainan setiap pembelian 5 tiket masuk ke area Slanik Waterpark.

"Iya tentu untuk libur panjang kita sudah sediakan promo dari hari ini tanggal 25 Oktober jadi setiap pembelian 5 tiket masuk kami gratiskan 2 tiket permainan."

"Jadi kita juga di dalam ada permainan baru sekalian juga kita soft launching, dan gratis dua tiket permainan setiap pembelian 5 tiket masuk dan berlaku kelipatan, " ungkap Nur Fita Sari selaku direktur Slanik Waterpark kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (25/10/2020).

Ia mengatakan wahana terbaru yang ada di Slanik Waterpark ialah sepeda layang, wahana ini merupakan pertama yang ada di Pulau Sumatera.

Sementara untuk antisipasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah sangat di antisipasi oleh pihaknya jika pengunjung lebih banyak dari hari biasanya, karena menurutnya daya tampung dari Slanik Waterpark sendiri sebanyak 10.000 pengunjung.

"Mungkin hanya menerima setengahnya, kita selama pandemi selalu siap disenfektan, tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh untuk protokol kesehatan selalu diterapkan."

"Dari pengunjung masuk harus cuci tangan diperiksa suhu tubuh dan meninggalkan data diri sebelum masuk baru pembelian tiket dan wajib menggunakan masker," kata Nur Fita Sari.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk pembatasan pengunjung sendiri selama pandemi ini tidak terlalu meningkat, selama pandemi tidak pernah sampai 5.000 pengunjung.

"1.000 aja nggak nyampek jadi istilahnya so far so good untuk selama ini selalu dapat dibatasi," tambahnya.

Sementara untuk tarif normal seperti hari-hari biasanya hanya saja pengunjung mendapatkan gratis dua tiket permainan setiap pembelian 5 tiket masuk.

(Tribunlampung.co.id/M Hardiansyah Kusuma)