UIN Raden Intan Lampung Masuk 10 Besar UI GreenMetric

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung berhasil meraih peringkat 10 kampus hijau berkelanjutan penilaian UI GreenMetric tahun 2020.

Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Moh Mukri mengungkapkan, penilaian tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 11 sekaligus mengukuhkan UIN Raden Intan sebagai kampus hijau terbaik di luar Pulau Jawa.

Selain masuk ke dalam 10 besar, UIN Raden Intan Lampung juga mendapat penghargaan lain yakni The Most Sustainably Innovative University in Indonesia atau sebagai kampus inovatif dalam pengembangan kampus hijau berkelanjutan.

Pengumuman tersebut dilaksanakan secara daring oleh Universitas Indonesia GreenMetric melalui aplikasi Zoom, Senin (7/12/2020).

Mukri berucap syukur atas perolehan tersebut. Menurutnya, semua yang dicapai dan penghargaan yang diraih oleh UIN tidak terlepas dari kerja sama seluruh elemen warga kampus.

“Alhamdulillah, UIN Raden Intan masuk ke dalam 10 besar nasional penilaian UI GreenMetric. Ini merupakan pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel terhadap kampus UIN. Semoga dapat menginsiprasi kita semua khususnya dalam upaya melestarikan lingkungan,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima Tribunlampung.co.id, Selasa (8/12/2020).

Mukri juga mengingatkan kepada pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk tidak cepat puas dalam penghargaan tersebut.

Dia mengajak untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam mewujudkan visi UIN yakni sebagai kampus rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.

Pemeringkatan kampus hijau berkelanjutan ini diikuti oleh 88 perguruan tinggi se-Indonesia dan 912 perguruan tinggi seluruh dunia dari 84 Negara.

Berikut peringkat 10 besar The Most Sustainable University in Indonesia tahun 2020 :

1. Universitas Indonesia

2. Universitas Diponegoro

3. Universitas Gajah Mada

4. Institut Pertanian Bogor

5. Institut Teknologi Surabaya

6. Universitas Negeri Semarang

7. Universitas Sebelas Maret

8. Universitas Islam Indonesia

9. Telkom University

10. UIN Raden Intan Lampung

Adapaun Penghargaan lain yang diberikan yaitu :

1. UIN Raden Intan Lampung sebgaia The Most Sustainably Innovative University in Indonesia

2. Institute Teknologi Sumatera sebagai The Most Sustainably Improved University in Indonesia

3. Universitas Sumatera Utara sebagai The Most Active University in UI GreenMetric, dan

4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai The Best New Participating University

Pada pengumuman tersebut, turut hadir Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili dan para Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia. (Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)