Kakek DA Terancam 15 Tahun Bui Seusai Cabuli Gadis di Pringsewu Sejak Juli 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Penangkapan terhadap kakek 63 tahun oleh petugas Satreskrim Polres Pringsewu, terjadi saat pelaku sedang berada di rumah kos di Kecamatan Pringsewu.

Pelaku yang berinisial kakek DA itu ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pringsewu, lantaran diduga cabuli gadis 15 tahun inisial DBN di Pringsewu.

Kasatreskrim Polres Pringsewu AKP Sahril Paison mengatakan, bila kakek DA tertangkap di rumah kos di Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Rabu 27 Januari 2021 pukul 23.00 WIB.

Tanpa perlawanan, kakek DA digelandang ke Mapolres Pringsewu.

Kini kakek DA harus mempertangungjawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan Mapolres Pringsewu.

Polisi menjerat kakek DA pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No 17 TH 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Ancaman hukumannya kurungan maksimal 15 tahun penjara,” ujar AKP Sahril Paison, Minggu, 31 Januari 2021.

Ancam Pakai Golok

Petugas Polres Pringsewu membongkar kedok kakek 63 tahun alias kakek DA yang cabuli gadis 15 tahun.

Kakek DA terkenal dekat dengan anak remaja dan pemuda.

