Mobil Tahanan Kejari Way Kanan Kecelakaan, Bagian Depan Ringsek Parah

Kondisi mobil tahanan Kejari Way Kanan Isuzu Elf ringsek bagian depan, setelah terlibat kecelakaan dengan dump truck tronton Mitsubishi di Jalinsum, Lampung Tengah, Rabu (10/2/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatra km 83, Kampung Tanjung Ratu Ilir, Way Pengubuan, Lampung Tengah.

Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu (10/2/2021) sekira pukul 09.20 WIB.

Kecelakaan melibatkan mobil tahanan Kejari Way Kanan Isuzu Elf nomor polisi BE 2226 WZ dan dump truck tronton Mitsubishi nomor polisi BE 9915 AJ.

Akibat kejadian itu, tiga orang mengalami luka-luka.

Ketiganya merupakan sopir dan penumpang mobil tahanan.

Sopir bernama Fiki (23), pegawai lapas, warga Ketapang, Lampung Utara, mengalami luka robek di bibir dan luka memar di wajah.

Sementara korban lainnya Reza (28), pegawai Kejaksaan Negeri Way Kanan, warga Blambangan Umpu, Way Kanan.

Dia mengalami luka robek di bagian kepala.

Kemudian Maman Firmansyah (45), pegawai Lapas Way Kanan, warga Kotabumi, Lampung Utara, mengalami luka memar di bagian kepala.

Adapun pengendara truk diketahui Hendra Jaya (39), warga Dusun Sindang Sari, RT 08 Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, tidak mengalami luka apapun.

