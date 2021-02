Sungai Way Sekampung Meluap, Ratusan Hektare Sawah di Palas Terendam Banjir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN – Ratusan hektare sawah di wilayah Kecamatan Palas Lampung Selatan masih terendam banjir.

Sawah yang terendam banjir ini ada di Kecamatan Bandan Hurip.

Pantauan Tribunlampung.co.id pada Rabu (17/2/2021), luapan air yang menggenangi sawah ini hingga menutup tanaman padi yang baru berumur sekitar sepekan hingga 1 bulan.

Ratusan hektare lahan sawah di Desa Bandan Hurip ini, sudah seperti danau.

Menurut warga, banjir yang menggenangi ratusan hektare sawah ini dikarenakan luapan sungai Way Sekampung dan Way Pisang.

Lokasi sawah ini dekat dengan aliran Way Pisang dan juga Way Sekampung.

“Aliran Way Pisang ini menuju ke Way Sekapung. Untuk Way Sekampung pun debitnya naik, karena ada pasang laut juga,” kata Sony warga setempat.

Luapan banjir yang menggenangi ratusan hektar sawah di Desa Bandan Hurip ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Curah hujan yang cukup tinggi, menjadikan debit air sungai Way Sekampung dan juga Wa Pisang meningkat.

Dari data pihak UPT Pertanian Palas. Luapan banjir yang menggenangi area persawahan ini tidak hanya di Desa Bandan Hurip.

