Kuliner Lampung, Roti Bakar Kukus 1453 Sediakan 36 Varian, Bisa Pilih Roti Biasa atau Pandan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Roti bakar saat ini masih menjadi favorit masyarakat.

Tidak heran banyak yang mendatangi tempat-tempat menjual roti bakar.

Salah satunya Roti Bakar Kukus 1453 di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 39, tidak jauh dari Kedaton Medical Center.

Owner Roti Bakar Kukus 1453 Ajie Supriatna mengatakan, Roti Bakar Kukus 1453 sudah ada sejak September 2020.

"Saya membuka Roti Bakar Kukus karena saya butuh penghasilan, setelah salah satu bimbel tempat saya bekerja tutup sementara karena pandemi Covid-19," kata Ajie, Jumat (26/2/2021)

Roti Bakar Kukus 1453 berbeda dengan tempat lain, karena di sini menggunakan dua jenis roti, yakni roti pandan dan roti biasa.

Bedanya, roti pandan lebih wangi dan tekstur lebih lembut.

Selain itu varian roti bakar juga banyak, ada 36 varian rasa.

Seperti cokelat plus cokelat, cokelat plus kacang, taro plus tiramisu, dan sebagainya.

Harganya hanya Rp 12-30 ribu.

Bukan hanya roti bakar, di sini juga ada roti kukus dengan varian yang sama dengan roti bakar.

Harganya hanya lebih mahal Rp 3 ribu dibanding roti bakar.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )