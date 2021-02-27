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Spoiler Webtoon Her Secret Episode 63, Jeya Gugup saat di Rumah Lisa

Yuk simak, berikut ini adalah spoiler Webtoon Her Secret episode 63 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Her Secret Episode 63, Jeya Gugup saat di Rumah Lisa
comic.naver.com
Ilustrasi. Simak, spoiler Webtoon Her Secret episode 63 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, spoiler Webtoon Her Secret episode 63 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Her Secret episode 63 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan depan.

Webtoon ini bercerita tentang Lisa yang dulunya artis terkenal.

Sekarang menjadi pembicaraan orang karena skandalnya.

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Sejak dulu, hanya Dowon saja yang tidak memandang buruk dirinya.

Tapi sekarang justru Dowon yang menjadi populer.

Webtoon Her Secretbergenre romantic.

Webtoon ini adalah karya KMK.

Webtoon Her Secret bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Her Secret episode 62, Jeya langsung menemui Jojo dan menanyakan apa maksud dari pesan yang ia kirim ke reporter Park Soo Hyun.

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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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