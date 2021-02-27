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Spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 70, Soviesch Kesal di Pertemuan Bulanan Kerajaan

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  The Second Marriage Episode 70 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 70, Soviesch Kesal di Pertemuan Bulanan Kerajaan
comic.naver.com
Simak, spoiler Webtoon The Second Marriage episode 70. Baca Webtoon The Second Marriage di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  The Second Marriage Episode 70 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon The Second Marriage episode 70 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan depan.

Webtoon ini bercerita tentang  seorang ratu Kerajaan Dongdae bernama Navier.

Ratu dari kerajaan sempurna, menerima permohonan cerai dari sang raja.

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Namun, semuanya tidak berakhir disitu saja karena Navier memutuskan untuk mengajukan permintaan untuk menikah lagi!

Cerita ini dari webnovel yang populer dan akhirnya menjadi Webtoon.

Webtoon The Second Marriagebergenre romantic.

Webtoon ini adalah karya Alphatart/SUMPUL.

Webtoon The Second Marriage bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon The Second Marriage episode 69, Pengawal Pangeran Heinry yang biasa menjadi burung biru itu rupanya masih hidup, Ia diselamatkan oleh Duke Ergie.

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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
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