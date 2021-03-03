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Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 19
Berikut ini adalah spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 19 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 19 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Hello Mr Blue episode 19 sudah bisa dibaca pada Senin pekan depan.
Webtoon ini bercerita tentang kisah romantic antara Aureum Lee dan Dawoon Lee (Tomas).
Aureum Lee adalah cewek yang takut pada air.
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Sedangkan Dawoon Lee lebih suka tinggal di dalam air.
Pertemuan keduanya yang menimbulkan salah paham, kian semakin dekat.
Webtoon Hello Mr Blue bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya MOON NA-YOUNG.
Webtoon Hello Mr Blue bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Pada Webtoon Hello Mr Blue episode 18, Saat di rumah Aureum Lee masih memikirkan kejadian yang terjadi antara ia dan Dawoon.
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