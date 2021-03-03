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Spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 69

Simak, Berikut ini adalah spoiler Webtoon  The Second Marriage Episode 69 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

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comic.naver.com
Itulah, spoiler Webtoon The Second Marriage episode 69. Baca Webtoon The Second Marriage di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 69 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon The Second Marriage episode 69 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan depan.

Webtoon ini bercerita tentang  seorang ratu Kerajaan Dongdae bernama Navier.

Ratu dari kerajaan sempurna, menerima permohonan cerai dari sang raja.

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Namun, semuanya tidak berakhir disitu saja karena Navier memutuskan untuk mengajukan permintaan untuk menikah lagi!

Cerita ini dari webnovel yang populer dan akhirnya menjadi Webtoon.

Webtoon The Second Marriage bergenre romantic.

Webtoon ini adalah karya Alphatart/SUMPUL.

Webtoon The Second Marriage bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon The Second Marriage episode 68, pengawal Pangeran Heinry yang biasa menjadi burung biru untuk mengantar surat sedang terbaring karna terkena panah.

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Spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 69
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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