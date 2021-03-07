Breaking News:

Webtoon

Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 81, Bitna Dengarkan Lagu Ciptaan Gangmin

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  Romantic Pallete Episode 81 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 81, Bitna Dengarkan Lagu Ciptaan Gangmin
comic.naver.com
Itulah, spoiler Webtoon Romantic Pallete episode 81. Baca  Webtoon Romantic Pallete di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Romantic Pallete Episode 81 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Romantic Pallete episode 81  sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.

Webtoon ini bercerita tentang  seorang mahasiswi baru yang bergabung pada klub kampus.

Bitna Han awalnya orang yang tertutup dan tidak memiliki teman, akhirnya bergabung pada klub ilustrasi.

Baca juga: Spoiler Webtoon The First Night With The Duke Episode 34

Baca juga: Spoiler Webtoon Lee Doona Episode 51

Klub itu bernama ‘Pallete’.

Webtoon White Blood bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya MINKI.

Webtoon Romantic Pallete bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Sebelumnya pada episode 80, Setelah rapat selesai Bitna, Sihyeong, dan Gayoung berbincang di luar tempat pertemuan.

Sihyeong meminta maaf kepada Bitna karena tidak banyak membantu saat rapat tadi, namun Bitna berterima kasih pada Sihyeong yang mau menemaninya hari itu.

Baca juga: Spoiler Webtoon Lee Doona Episode 51

Baca juga: Spoiler Webtoon Girls World Episode 42, Oh Nari Tersipu Malu Dipuji Ketua OSIS

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
spoiler Webtoon Romantic Pallete
spoiler Webtoon Romantic Pallete episode 81
Webtoon Romantic Pallete
Webtoon Indonesia
aplikasi Webtoon Indonesia
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Webtoon
Penulis: Putri Salamah
Editor: Reni Ravita
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Gelagat Aisyah, Pembunuh Ari Selebgram Makassar Terekam CCTV, Mondar-mandir Simpan Pisau di Punggung
Gelagat Aisyah, Pembunuh Ari Selebgram Makassar Terekam CCTV, Mondar-mandir Simpan Pisau di Punggung
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan