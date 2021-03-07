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Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 81, Bitna Dengarkan Lagu Ciptaan Gangmin
Berikut ini adalah spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 81 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 81 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Romantic Pallete episode 81 sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.
Webtoon ini bercerita tentang seorang mahasiswi baru yang bergabung pada klub kampus.
Bitna Han awalnya orang yang tertutup dan tidak memiliki teman, akhirnya bergabung pada klub ilustrasi.
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Klub itu bernama ‘Pallete’.
Webtoon White Blood bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya MINKI.
Webtoon Romantic Pallete bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Sebelumnya pada episode 80, Setelah rapat selesai Bitna, Sihyeong, dan Gayoung berbincang di luar tempat pertemuan.
Sihyeong meminta maaf kepada Bitna karena tidak banyak membantu saat rapat tadi, namun Bitna berterima kasih pada Sihyeong yang mau menemaninya hari itu.
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spoiler Webtoon Romantic Pallete
spoiler Webtoon Romantic Pallete episode 81
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