Pengedar Sabu asal Sumatera Selatan Dibekuk di Way Tuba

Dok Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan membekuk seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Tersangka berinisial ARC (40), warga Desa Bantan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

”Pemuda ini kita amankan diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu,” kata Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda, mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, Minggu (14/3/2021).

Mirga menjelaskan, penangkapan berawal saat Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi mengenai peredaran sabu di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kamis (11/3/2021) sekitar pukul 14.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota langsung menuju Kampung Way Tuba untuk melakukan penyelidikan.

“Anggota mengamankan seorang laki-laki yang mengaku berinisial ARC tanpa perlawanan,” jelas Mirga.

Petugas berhasil mengamankan barang bukti sebungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu seberat 0,37 gram.

Ditemukan pula sebuah kotak permen berisi dua lembar plastik bening ukuran kecil bekas pakai dan ponsel Nokia.

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti sabu dibawa ke Polres Way Kanan guna penyelidikan lebih lanjut.

Tersangka dapat dikenai pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )