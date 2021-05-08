Produk Kosmetik
Harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick, Simak Promo Shopee 2021
Bagi pencinta liquid lipstick, simak harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick yang ada di dalam promo Shopee 2021.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Untuk para pencinta liquid lipstick, simak yuk harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick yang ada di dalam promo Shopee 2021 berikut ini.
Dalam menyambut Ramadan, Maybelline turut hadir memberikan sejumlah diskon untuk produk-produknya di Shopee.
Promo yang bertema Big Ramadan Sale ini menawarkan diskon hingga 44 persen.
Produk yang didiskon termasuk produk Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick.
Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick merupakan matte lip cream yang terasa nyaman dan ringan dibibir.
Formulanya yang creamy dan ringan memberikan hasil matte seketika.
Baca juga: Harga Maybelline Volum Express The Colossal Waterproof Mascara, Simak Promo Shopee 2021
Bibir pun tidak terasa kering dan lengket seharian.
Liquid lipstick ini tersedia dalam 10 warna yang cocok untuk wanita Indonesia, yang terdiri dari:
1. Best Babe.
2. Soft Wine.
Baca juga: Harga My Skin-Mate Face Sheet Mask, Simak Promo Shopee 2021
harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick
Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick
promo Shopee 2021
Shopee
Tribunlampung.co.id
|Harga Maybelline BB Cream Super Cover, Simak Promo Tokopedia 2021
|Harga Maybelline Volum Express The Colossal Waterproof Mascara, Simak Promo Shopee 2021
|Harga Maybelline Hypersharp Liquid Liner, Simak Promo Tokopedia 2021
|Harga My Skin-Mate Face Sheet Mask, Simak Promo Shopee 2021
|Harga Produk Avoskin The Great Shield Sunscreen, Simak Promo Tokopedia 2021