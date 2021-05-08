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Produk Kosmetik

Harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick, Simak Promo Shopee 2021

Bagi pencinta liquid lipstick, simak harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick yang ada di dalam promo Shopee 2021.

zoom-inlihat foto Harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick, Simak Promo Shopee 2021
kompas.com
Ilustrasi. Simak harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick di dalam promo Shopee 2021 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Untuk para pencinta liquid lipstick, simak yuk harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick yang ada di dalam promo Shopee 2021 berikut ini.

Dalam menyambut Ramadan, Maybelline turut hadir memberikan sejumlah diskon untuk produk-produknya di Shopee.

Promo yang bertema Big Ramadan Sale ini menawarkan diskon hingga 44 persen.

Produk yang didiskon termasuk produk Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick.

Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick merupakan matte lip cream yang terasa nyaman dan ringan dibibir.

Formulanya yang creamy dan ringan memberikan hasil matte seketika.

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Bibir pun tidak terasa kering dan lengket seharian.

Ilustrasi. Simak harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick di dalam promo Shopee 2021
Ilustrasi. Simak harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick di dalam promo Shopee 2021 (Shopee/Maybelline Indonesia Official Store)

Liquid lipstick ini tersedia dalam 10 warna yang cocok untuk wanita Indonesia, yang terdiri dari:

1. Best Babe.

2. Soft Wine.

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harga Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick
Maybelline Color Sensational Liquid Lipstick
promo Shopee 2021
Shopee
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Penulis: Virginia Swastika
Editor: putri salamah
Sumber: Tribun Lampung
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