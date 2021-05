Harga YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow, Simak Promo Tokopedia 2021

Ilustrasi YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow. Simak harga YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow di dalam promo Tokopedia 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang tengah mencari liquid eyeshadow, simak yuk harga YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow yang ada di dalam promo Tokopedia 2021.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, YOU memberikan penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Sebab, ada banyak promo diskon hingga 61 persen di dalam promo Tokopedia 2021 yang dibuat oleh perusahaan kosmetik lokal, YOU ini.

Salah satu produk YOU yang mendapatkan promo Tokopedia 2021 adalah YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow.

Produk ini merupakan eyeshadow berbentuk cair yang memiliki tekstur lembut dan diformulasikan dengan komposisi bahan yang membuatnya tahan lama dan mudah dibaurkan.

Warnanya pun begitu intens di mata lantaran pigmentasinya yang tinggi dengan pilihan warna shimmer atau glitter.

Tak hanya itu, YOU juga memformulasikan produk YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow dengan formula yang tidak mudah crease meskipun dipakai sepanjang hari.

Produk eyeshadow YOU ini juga tak hanya digunakan untuk riasan mata, tetapi juga bisa digunakan sebagai highlighter.

Untuk produk ini, eyeshadow ini pun tersedia dalam empat pilihan warna, yang terdiri dari Sparkling Peach, Golden Honey, Champagne Pink, dan Glow Bronze.

Sementara untuk harga YOU The Gold One Perfect Glam Liquid Eyeshadow, produk ini dijual dengan harga Rp 76.300.

