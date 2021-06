ASDP Raih Penghargaan dalam Ajang BUMN Marketeers Award 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk pertama kalinya berhasil meraih dua buah penghargaan sekaligus, yakni “The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs” dan “The Most Promising Company in Branding Campaign”.

Kedua penghargaan ini diraih oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam ajang BUMN Marketeers Award 2021 yang digelar oleh MarkPlus Inc yang digelar secara virtual.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Markplus Inc melalui dua penghargaan yang diberikan kepada ASDP sebagai Badan Usaha Milik Negara yang telah mengedepankan kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership dalam meningkatkan daya saingnya.

"ASDP telah membuktikan komitmennya dalam mengimplementasikan inovasi digitalisasi bisnis melalui layanan e-ticketing Ferizy. Yang telah berhasil diterapkan di empat pelabuhan utama Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk," kata Selvy saat dikonfirmasi, Jumat (11/6/2021).

"Serta pengoptimalisasi channel digital dalam mengomunikasikan inovasi produk Ferizy kepada publik secara luas. Bahkan, ASDP telah mengoptimalkan channel digital khususnya media sosial mulai dari Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Youtube dan portal berita online dalam mengomunikasikan Ferizy," sambungnya.

Selvy menuturkan pelaksanaan BUMN Marketeers Award ditujukan untuk memberikan penghargaan yang akuntabel dan kredibel kepada perusahaan BUMN yang berhasil mengembangkan serta menerapkan transformasi digital dalam strategi marketingnya.

"Tahun ini, BUMN dan BUMD Marketeers Awards mengambil tema Digital Transformation in Marketing untuk BUMN Marketeers Award dan Transformasi Digital Pemasaran untuk Kolaborasi Jakarta untuk BUMD Marketeers Award," ucap Selvy.

"Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat menjadi spirit yang semakin menebalkan komitmen ASDP untuk terus meningkatkan kreativitas inovasi produk serta mengembangkan program komunikasi perusahaan yang mengoptimalkan nilai perusahaan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar sejalan dengan goal ASDP Going World Class," pungkasnya. ( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )