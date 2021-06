Kodim 0422/Lampung Barat Gelar Donor Darah di RSUD Alimuddin Umar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2021, Kodim 0422/Lampung Barat menggelar donor darah di RSUD Alimuddin Umar.

Kegiatan bernama Gerakan 1.000 Kantung Darah itu diikuti oleh sejumlah anggota TNI Kodim 0422/LB.

"Tujuan dari penetapan hari tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan pentingnya donor darah untuk kesehatan sekaligus sebagai salah satu aksi kemanusiaan," kata Pasi Ops Kodim 0422/Lampung Barat Kapten Arm Sahabudin, mewakili Dandim 0422/LB Letnan Kolonel Czi Benni Setiawan, Kamis (17/6/2021).

Sahabudin mengungkapkan, kegiatan donor darah kali ini mengusung tema 'Give Blood and Keep the World Beating' (Berikan Darah dan Jaga agar Dunia Tetap Berdetak).

"Peringatan Hari Donor Darah Sedunia merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor rutin yang telah secara sukarela memberikan darahnya," ungkapnya.

"Serta ajakan bagi para pendonor pemula untuk membantu mencukupi ketersediaan stok darah, khususnya di RSUD Alimuddin Umar," tambah dia.

Ia mengimbau masyarakat juga peduli terhadap lingkungannnya dengan memperhatikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 agar tetap sehat dan nyaman.

Sebagai informasi, jumlah darah yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebanyak 50 kantong.

( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )