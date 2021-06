Chord Di Batas Kota Ini Dinyanyikan Tommy J Pisa, Lirik Lagu Di Batas Kota Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Di Batas Kota Ini dinyanyikan Tommy J Pisa serta Lirik Lagu Di Batas Kota Ini.

Am G Am

Di batas kota ini ku menatap wajahmu

Dm E F Am

Perpisahan ini membuat luka di hati

Dm E Am

Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku

G F E

Engkau menangis dalam pelukanku

(*)

Am G Am

Sendiri kau terpaku melepas kepergianku

Dm G C Am

Air mataku berlinang membasahi pipi

F E Am E

Seakan kau sesali perpisahan ini....

Reff

Am Dm

Janganlah kau sesali

G C

Janganlah kau tangisi

Dm E Am E

Aku pergi untuk kembali lagi....

Am Dm

Hapuslah air matamu

G C

Hapus luka hatimu

F E Am A

Nantikan aku di batas kota ini

(**)

Dm G

Pelabuhan jadi saksi

C Am

Dermaga tua menanti

Dm E

Di saat engkau berjanji

Am A

Tuk kembali lagi

Dm G

Di Pelabuhan Belawan

C Am

Kulepas dirimu kasih

Dm E Am

Kuharap engkau kembali untukku lagi

kembali ke (*), Reff, (**)

Am Dm

Janganlah kau sesali

G C

Janganlah kau tangisi

Dm E Am E

Aku pergi untuk kembali lagi....

Am Dm

Hapuslah air matamu

G C

Hapus luka hatimu

F E Am A

Nantikan aku di batas kota ini

Baca juga: Chord Cita-citaku Dinyanyikan The Panas Dalam, Lirik Lagu Cita-citaku

Baca juga: Chord Bunga Anggrek Dinyanyikan Hetty Koes Endang, Lirik Lagu Bunga Anggrek

Itulah, chord Di Batas Kota Ini dinyanyikan Tommy J Pisa serta lirik Di Batas Kota Ini.

Berbagai chord bisa dinikmati di Topik Chord Gitar, di antaranya Cita-citaku, Bunga Anggrek, Kompor Meleduk, dan sebagainya.

Simak, biodata Tommy J Pisa.

Nama asli Tommy J Pisa adalah Raden Muhammad Tomi.

Tommy J Pisa merupakan penyanyi lawas ternama di tanah air.

Ia lahir di Palembang, 1 September 1954.

Pelantun tembang Biarkan Aku Menangis ini merupakan alumni Universitas Jayabaya.

Tommy J Pisa selain memiliki suara emas, ia juga sempat terjun ke dunia seni peran dengan berakting di film berjudul Kamus Cinta Sang Primadona.

Baca juga: Chord Genit Dinyanyikan Tipe-X, Lirik Lagu Genit

Baca juga: Chord Bermalam Bintang Dinyanyikan Rebellion Rose, Lirik Lagu Bermalam Bintang