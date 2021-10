Polres Way Kanan Lampung Amankan 5 Pelaku Perjudian

Polres Way Kanan amankan pelaku perjudian

Dok. Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN – Polres Way Kanan mengamankan 5 orang pelaku perjudian di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Rabu (27/10/2021).

Lima orang pelaku yang diamankan berinisial MUS (35), WA (60), SR (54), SUT (58) dan YS (35).

Kelimanya merupakan warga Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kasatreskrim IPTU Des Herison Syaputra mewakili AKBP Binsar Manurung mengatakan, penangkapan terhadap para tersangka pelaku judi bermula dari informasi mayarakat.

Dimana, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 kemarin, sekitar pukul 20.30 WIB kerap ada aksi perjudian di di rumah pelaku inisial MUS bertempat di Kampung Sidoarjo.

Team Tekab 308 Polres Way Kanan dipimpin Kanit Tidik 1 Satreskrim Polres Way Kanan Ipda Riski Aulia lalu melakukan penyelidikan.

Sampai dilokasi, informasi dari masyarakat tersebut benar adanya. Didapati ada beberapa orang yang sedang beraktivitas melakukan tindak pidana perjudian jenis (remi lanay).

Petugas pun langsung melakukan penangkapan terhadap lima orang yang tengah bermain judi tanpa perlawanan.

Kelima pelaku lalu dibawa menuju ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, berupa 1(satu) set kartu Remi, uang sejumlah Rp. 1.295.000 rupiah dan 1(satu) lembar karpet warna Biru.

“Atas perbuatannya kelima pelaku dapat didakwa dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun penjara,” ujar Iptu Des Herison.

Para pelaku kini diamankan di Mapolres Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)