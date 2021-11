Patroli KRYD , Polres Way Kanan Gandeng Masyarakat dalam Penanganan Covid-19

Ilustrasi - Polres Way Kanan Lampung Partroli KRYD Dibarengi Berbagi Bantuan Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satuan Samapta Polres Way Kanan melaksanakan patroli dialogis KRYD (kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan) di Jalinsum Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Selasa (2/11/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Samapta Iptu I Dewa Gede Anom menyampaikan, kegiatan ini sebagai wujud memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat diwilayah hukum Polres Way Kanan.

Kehadiran petugas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminal dan mencegah bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas juga memberikan imbauan dan pesan kamtibmas serta edukasi tentang disiplin protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

"Selain itu, mengajak masyarakat untuk terus mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19 dalam percepatan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity,” tambahnya. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )