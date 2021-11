Polsek Abung Selatan Lampung Utara Amankan Pelaku Curas, Pelaku Beraksi di Jalinsum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA – Tim Opsnal Polsek Abung Selatan membekuk seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) berinisial RD (25) yang merupakan warga Desa Blambangan, Lampung Utara, pada Sabtu (27/11/2021) kemarin.

RD diamankan polisi kurang dari satu jam setelah melakukan aksinya di area stasiun kereta api di Desa Blambangan.

Kapolsek Abung Selatan AKP Haryono mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, RD kita tangkap dan amankan berdasarkan laporan korban Andi (25) warga Dusun II Rambang Jaya Desa Meranjat Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas dugaan tindak pidana Curas.

Dikatakannya, kejadian curat beruma saat korban mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max No Pol BE 8946 CX melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Desa Blambangan sekira pukul 03.30 WIB.

Korban lalu dihadang oleh 2 orang lelaki yang tak dikenalinya. Kedua pelaku menghentikan mobil yang dikemudikannya.

Saat korban membuka kaca, satu pelaku menodongkan senjata tajam jenis golok sembari meminta uang dan HP.

Namun korban tak memberikannya. Pelaku lalu mengambil kunci kontak mobil, berikut barang-barang milik korban berupa tas berisikan dompet, uang Rp 500 ribu, 1 unit HP OPPO Tipe A16.

“Setelah itu pelaku kabur ke arah kampung Desa Blambangan, dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Pospol Blambangan pagar,” ujarnya AKP Haryono, Minggu (28/11/2021).

Tim Opsnal piket Pospol yang mendapat laporan, langsung bergerak menuju ke TKP bersama korban.

Tiba di jalan umum Desa Blambangan, korban bersama anggota melihat kedua pelaku.

