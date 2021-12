Korban Kecelakaan yang Tewas di Jalinsum Natar Lampung Selatan Berstatus Mahasiswi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirotsaha Putra mengatakan seorang mahasiswi meninggal dunia dilokasi kejadian karena mengalami luka berat dibagian kepala.

Sebelumnya diberitakan terjadi laka lantas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) km 20-21 Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (3/12/2021) sekitar pukul 07.30 wib

Kendaraaan yang terlibat yakni Truk Tronton berwarna hijau bernomor polisi BE 9430 YU dengan Kendaraan Sepeda Motor Honda BEAT berwarna Hitam No Pol : BE 2599 RA.

"Korban meninggal 1 orang, yang merupakan seorang mahasiswi bernama Emi Mardiana (20). Merupakan warga Dusun Bumi Jaya, Desa Negri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran," kata Edwin.

"Korban mengalami luka berat dibagian kepala. Pecah pada bagian kepala. Korban meninggal dunia di tkp. Dan langsung dibawa ke RSUD Abdoel Moloek, Bandar Lampung," jelasnya.

Edwin menjelaskan kronologi kejadian yang merenggut nyawa mahasiswi tersebut.

"Motor Honda Beat yang dikendarai Emi berjalan dari Bandar Jaya Menuju Arah Bandar Lampung. Berjalan dengan kecepatan sedang," katanya.

"Sesampainya di km 20-21 Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terdapat lobang di tengah jalan. Korban manabrak lobang tersebut dan terjatuh ke kiri," jelasnya.

Lanjut Edwin mengatakan akibat menabrak lubang tersebut, motor mahasiswi itu terpental ke arah kanan.

"Lalu pada saat bersamaan dari arah yang sama muncul truk tronton berwarna hijau yang dikemudikan Riski Imam Suwandi (28) warga Dusun Tanjung Sari, DesanTanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan," terangnya.

"Korban terlindas bagian ban belakang sebelah kanan truk. Sehingga menyebabkan korban meninggal dunias di lokasi. Usai kejadian korban langsung dinawa ke RSUD Abdoel Moloek," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )