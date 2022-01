Prof Mukri Jadi Ketua Tanfidziyah, Berikut Susunan Pengurus PBNU Periode 2022-2027

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - PBNU telah menyusun kepengurusan pasca Muktamar ke-34, untuk masa khidmat 2022-2027.

Dalam kepengurusan kali ini, tokoh NU Lampung kembali mengisi daftar kepengurusan PBNU.

Mereka adalah Prof. Dr. Moh Mukri KH. Abdul Wahid Zamas di jajaran Syuriah, KH. Muhyidin Thohir, M. Pd, ada Ahmad Ma’shum Abror, M. Pd, Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M. Si, H. Umarsyah.

Mukri membenarkan hal tersebut, Ketua PWNU Lampung itu menyatakan ada beberapa tokoh NU Lampung yang masuk dalam kepengurusan PBNU periode 2022-2027.

"Iya, ini dari Lampung yang masuk kepengurusan PBNU," kata Mukri, Kamis (13/1/2022)

Rektor UIN Raden Intan Lampung itu mengungkapkan, setelah menyelesaikan kepengurusan tersebut, PBNU akan melakukan pengukuhan.

Rencananya, kata dia, pengukuhan akan dilakukan pada 31 Januari 2022.

“Untuk selanjutnya, setelah kepengurusan ini terbentuk maka rencananya pengukuhan akan dilakukan pada 31 Januari mendatang dengan bersamaan ulang tahun NU di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur,” ujar Mukri.

Berikut Susunan Pengurus PBNU Masa Khidmat 2022 - 2027.

MUSTASYAR

KH. A. Mustofa Bisri AGH. Dr. Baharuddin HS,

MA Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin KH.

Jirjis Ali Maksum

KH. Nurul Huda Djazuli

KH. Bunyamin Muhammad

KH. Anwar Manshur Syaikh

H. Hasanoel Basri HG

KH. Dimyati Rois

KH. As'ad Said Ali Habib Luthfi Bin Yahya Prof.

Dr. KH. Machasin, MA TGH.

LM. Turmudzi Badaruddin Prof.

Dr. KH. Artani Hasbi​​​​​​​Prof.

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA AGH.

Habib Abdurrahim Assegaf​​​​​​​Nyai

Hj. Nafisah Sahal Mahfudz​​​​​​​KH. Muhammad Nuh Ad-Dawami​​​​​​​

Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid

KH. Abdullah Ubab Maimoen​​​​​​​

Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid

KH. Zaky Mubarok​​​​​​​KH.

Taufiqurrahman Subkhi

KH. Mustafa Bakri Nasution​​​​​​​

KH. Fuad Nurhasan

KH. Abdul Kadir Makarim​​​​​

KH. Muhtadi Dimyathi

Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU​​​​​​​KH. Ulin Nuha Arwani Drs.

KH. Ahmad Chozin Chumaidi Habib Zein bin Umar bin Smith

KH. Muhammad Hatim Salman, Lc KH. Muhammad Romli​​​​​​​H. Herman Deru, SH, MM​​​​​​​