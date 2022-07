Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Lampung Barat Bersih-bersih Danau Ranau

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 Pemerintah Lampung Barat gandeng PT Suri Tani Pemuka (Japfa Comfeed Group) gelar bersih-bersih Danau Ranau di Teluk Tuba, Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat, Rabu (29/6/2022).

Kegiatan yang diberi nama PM Peduli (Pemberdayaan Masyarakat, Pembersihan Danau Ranau dan Lingkungannya) untuk Lumbok Seminung HEBAT (Hijau, Elok, Bersih, Aman dan Tertata) itu dimaksudkan untuk menjaga kelestarian danau ranau dan lingkungan.

Gerakan itu juga diharapkan agar bisa dilaksanakan secara kontiniu oleh masyarakat, kelompok masyarakat dan petani ikan Keramba Jaring Apung (KJA).

"Kita kembali memperingati hari lingkungan hidup sedunia pada tahun 2022, dengan tema 'only one earth' dan fokus living sustainably in harmony with nature,” ucap Bupati Parosil dalam sambutannya.

Diakatakan Parosil, peringatan tersebut bukan hanya serimonial, tapi tujuan akhir kita adalah menumbuhkan niat tulus kita dalam melaksanakan tugas menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan dapat memberikan nilai tambah terhadap peningkatan ekonomi dan pelestarian budaya.

Selain itu kata dia, momen tersebut merupakan salah satu akses dari komitmen Pemda Lampung Barat dalam membentuk sistem sosial dalam menjaga keseimbangan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih serta mewujudkan Kabupaten Konservasi.

"Diantara wujud nyata komitmen kabupaten konservasi adalah menciptakan lingkungan yang aman dari pencemaran," ungkap Parosil.

Selain dikenal sebagai penghasil sayur mayur dan kopi, Lampung Barat juga memiliki potensi besar pada perikanan, khususnya ikan nila ranau.

Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan.

Namun peningkatan ekonomi ini juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.