Profil Ketua KPU Way Kanan Lampung, Refki Dharmawan: Malang Melintang sebagai Jurnalis

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Biodata dan profil Ketua KPU Way Kanan, Refki Dharmawan. Pria yang akrab dipanggil Bung Kiki ini, terpilih sebagai Komisioner KPU Way Kanan, Lampung, periode 2019-2024.

Sebelum menjabat sebagai Ketua KPU Way Kanan periode 2019-2024, Refki Dharmawan juga menjadi komisioner KPU Way Kanan sebagai anggota periode 2014-2019.

Dengan demikian, ini adalah periode kedua bagi Refki Dharmawan menjalankan tugasnya sebagai Komisioner KPU Way Kanan dengan jabatan baru sebagai Ketua KPU Way Kanan.

Diketahui Refki Dharmawan lahir di Blambangan Umpu, 3 Juni 1983 silam. Refki Dharmawan adalah anak ke-5 dari 5 bersaudara.

Riwayat Pendidikan Refki Dharmawan

Refki Dharmawan lulus dari SMA Negri 1 Kotabumi tahun 2001.

Dirinya melanjutkan Pendidikan mengambil D3 Adminstrasi Perkantoran dan Sekretaris di FISIP Universitas Lampung.

Kemudian menempuh S1 Hukum di Universitas Tulangbawang, Lampung.

