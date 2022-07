Jelang Pemilu 2024, KPU Minta Parpol Segera Isi Sipol

dok.KPU Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan mengimbau partai politik (parpol) untuk segera mengisi SIPOL.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Way Kanan, Nopriansyah mengatakan, pihaknya mengikuti bimbingan teknis tentang Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024.

Serta pengenalan fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

"(Dalam Bimtek) KPU kabupaten/kota harus paham, juga wajib disiplin serta terampil dalam melakukan kegiatan teknis verifikasi Parpol nantinya," jelas Nopriansyah.

"Kami akan segera menyampaikan apa yang didapat di Jakarta kepada jajaran sekretariat KPU Way Kanan, Partai Politik Calon peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Way Kanan serta Bawaslu Kabupaten Way Kanan,” katanya, Senin 25 Juli 2022.

Baca juga: PKS Lampung Minta Strategi Dewan Pakar, Sukses Pemilu 2024

Baca juga: Simak! Berikut Jadwal Pendaftaran hingga Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Way Kanan I Gede Klipz Darmaja menambahkan, keikutsertaan divisi data dan informasi KPU Kabupaten/Kota dalam acara Bimtek ini.

Karena selain untuk lebih memahami tentang aturan teknis kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Ketua Divisi Data dan Informasi juga bertanggung jawab untuk penggunaan Sistem Informasi dan dalam hal ini SIPOL yang kita gunakan.

SIPOL bukan hanya digunakan oleh KPU dan peserta Pemilu, tapi Bawaslu juga diberi hak akses untuk pengawasan atau kontrol.

"Penggunaan SIPOL itu dibawah pengawasan divisi data informasi," demikian tegas Klipz.